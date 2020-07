De jugar de 3 en Centenario a la selección argentina de ciclismo

Se crío entre bicicletas y figuras del ciclismo pero su sueño era ser futbolista. Tanto que hizo inferiores en Centenario y compartió equipo con el conocido Matías Moya, hoy en River. "No era bueno pero me gustaba el fútbol y no quería saber nada con otros deportes. Era un discreto lateral izquierdo", admite entre risas Leonardo Zárate, protagonista de una atrapante historia.

"La citación es para competir al más alto nivel: mundiales, torneos internacionales, campeonato Panamericano que es a fin de este año, si no se suspende, en México. Ya estuve en el Tour de San José, en la vuelta de San Juan donde competí contra los mejores ciclistas del mundo Peter Sagan y Julián Alaphilippe. Mi sueño es siempre representar de la mejor manera a Neuquén y ahora al país", expresa a LM Neuquén el chico de 17 años que se consagró campeón argentino de ruta (Junior) en Formosa y ostenta un asombroso palmarés.

En su casa en Centenario hubo una explosión de júbilo. Su mamá Graciela, que tanto luchó por él se emocionó hasta las lágrimas. "Soy hijo único y no conocí a mi papá. Mi mamá se puso todo al hombro. Es una genia. Y una campeona en la vida y en la pista", asegura emocionado Leo, que siempre evoca el campeonato argentino en ruta que logró su "vieja" en San Juan, tierra donde pasó sus primeros años.

leo zarate ciclismo centenario 02.jpg

"La noticia de la selección llegó hace un par de días. Me llamó el entrenador diciéndome que estoy convocado para este año, para lo que viene y el futuro. La verdad que todos muy contentos, muy felices", agrega el niño prodigio que en 2019 cosechó para la provincia dos medallas de plata en los 28 Juegos de la Araucania en General Acha La Pampa (en 60 km pelotón y 30 km circuito callejero).

Su abuelo Martín también hizo mucho por él y lo agradece. "Todo lo hago con el corazón por mi familia. Me supero para dejar el apellido bien parado y como dije antes traer logros para la provincia", expresa el joven que tuvo un ascenso vertiginoso en la actividad.

leo zarate ciclismo centenario 04.jpg

"Desde que mi papá (por su padrastro Víctor, ya consagrado) me armó la bici, fue todo muy rápido. Empecé a entrenar, me empezó a gustar, mejoraron las condiciones. Corrí la primera carrera y la gané en Zapala contra chicos más grandes... Me dijeron que tenías muchísimas condiciones. Fui a los Evita y quedé cuarto, por detalles no gané medallas. Empecé a crecer. Fui al Nacional en San Juan y lo gané en ruta y pista en Juniors y así vino lo mejor", resume en el sábado neuquino.

La pandemia no lo detiene a Leo, aunque sí le impide de momento sumarse al equipo español Movistar que lo acaba de incorporar. "Debería estar en Europa pero el virus frenó todo. En casa tengo un rodillo y trabajo con eso, entreno también en lo aeróbico", detalla.

Y no va a parar porque sueña en grande. Y tiene con qué. "Ser campeón del mundo, correr en los Juegos Olímpicos, esas son mis metas". Leo Zárate, el lateral izquierdo que hizo su mejor gol al pasarse al ciclismo, donde seguramente lo espera más gloria.