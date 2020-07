Gloria brasilera cree que es "el momento" de ver a Messi y Ronaldo juntos

En ese sentido el ex jugador brasileño manifestó: "Creo que es el momento. Si eso sucediera, habría un 'boom' global, y creo que la Juventus recuperaría rápidamente cualquier inversión. El impulso que obtendría de la visibilidad y el marketing sería absoluto".

"Sería histórico ver a los dos jugando juntos y estoy seguro de que a muchos de los patrocinadores de la Juve les gustaría ayudar financieramente, por lo que también es una posibilidad para Messi", aseveró en diálogo con el sitio Betfair.

image.png

De todas maneras, la Juventus no se plantea contratar al futbolista argentino y, por ahora, sólo el Manchester City dirigido por Pep Guardiola aparece como candidato para intentar llevarse a Messi si es que decide no seguir en el Barcelona de España.

Por su parte, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón no cree que el capitán se vaya del Barcelona pero aseguró: "Si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada".

https://twitter.com/Jorge_BarriL/status/1278877491810250753 Medios españoles aseguran que Messi se plantea no seguir en el Barcelona post 2021. Si llegará a suceder eso, ¿en qué otro equipo te gustaría verlo? pic.twitter.com/0CM8QFHxBu — Jorge.E.Barril (@Jorge_BarriL) July 3, 2020

"No me lo imagino fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo ésto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión, sus ganas y todo lo que le rodea, lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro", remarcó.

https://twitter.com/FLAMABARCAA/status/1279148573758816257 UNPOPULAR OPINION: Si Messi se va del Barcelona lo quiero acá pic.twitter.com/jPN4I42jFr — FLAMA BARCELONISTA (@FLAMABARCAA) July 3, 2020

En tanto, Quique Setién, entrenador del Barcelona indicó respecto a la novela del 10: "No voy a especular con esto, no le he escuchado nada a él. No tengo constancia de esas noticias. No quiero especular. No es mi cometido. Yo le veo bien, todo lo demás son especulaciones que ni entro ni salgo. Le veo entrenar bien, hablamos lo que tenemos que hablar, sin más. Él es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento en el partido, no le influye la edad. Le veo exactamente igual".