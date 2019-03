Con demoras, arranca la EPET de Vaca Muerta

El colegio se inauguró en 2016 pero funcionaba en los viejos talleres de la EPET 2, el primer establecimiento técnico que tuvo Centenario. Luego de que se terminara de construir el nuevo edificio, este año la Municipalidad hizo todos los servicios (agua, electricidad y cloacas) pero quedó pendiente la habilitación final del gas.

Los docentes asistieron al edificio durante esta semana y mañana está previsto que empiece el primer día de clases para alumnos de primero, segundo y tercer año básico y un cuarto año de la especialidad en hidrocarburos.

Lujo: el colegio técnico es uno de los mejores de la provincia en cuanto a lo edilicio. Se terminó hace un mes

El nuevo edificio cuenta con una inversión de más de 110 millones de pesos y contempla una superficie cubierta de 4500 metros cuadrados, 12 aulas, laboratorio, talleres y varias oficinas.

El problema de por qué no comenzó las clases en tiempo y forma fue que los estudiantes de la EPET 22 tenían clases en el viejo edificio de los talleres de la primera escuela técnica de la ciudad, donde, paradójicamente, ahora funcionará la Escuela 360. Pero en el proceso de mudanza de los dos colegios hubo retrasos administrativos, según contaron desde la dirección, por lo que comenzarán recién mañana, después de la creación de los cargos.

Soledad Barrera, mamá de un alumno de la Escuela 360 de Centenario, sostuvo que sus hijos tampoco comenzaron las clases. “La escuela no tiene un edificio propio, y el edificio donde va a funcionar no está reacondicionado y no pueden empezar las clases”, indicó.

Así las cosas, mañana el colegio emblemático hará su debut en la segunda meseta de Centenario.

