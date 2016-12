Con el fin de año, los grandes reflexionan

Buenos Aires.- Este fin de año llegó demasiado movido para los equipos grandes del fútbol argentino. Más allá de las posiciones en la tabla del torneo oficial y de que aún no se sabe cómo será la futura transmisión de los partidos con el final del Fútbol para Todos, la mayoría deberá enfrentar aires de cambios entre técnicos salientes e ídolos en fuga por millonarias propuestas en el extranjero.

“El exceso de pasión nos juega en contra”, sumado al exitismo y a la hipocresía de los argentinos convierten al fútbol “en una trituradora”, dijo tiempo atrás el psicólogo deportivo Marcelo Roffé en una nota con LM Neuquén. Esas palabras quedaron reflejadas en declaraciones como la de Carlos Tevez refiriéndose a que “todo está muy loco” o Marcelo Gallardo hablando de un “desgaste”. Y aún queda más claro con la salida de 18 técnicos en sólo catorce fechas del campeonato.

Quizás esos motivos hacen “cargadito” el cierre de 2016 y despiertan numerosas incógnitas sobre la continuidad de varios en los equipos grandes del fútbol argentino y cuál será el modelo 2017 de la mayoría de ellos.

"Me voy a tomar estos días para reflexionar. Eso no quiere decir que yo haya dicho que me voy o me quedo. No estoy especulando”.Marcelo Gallardo. El técnico de River reflexionará.

"El fútbol está muy loco. Se hace difícil disfrutar. Hay que parar la pelota y pensar. No hay día en que me pueda levantar mal porque si no soy noticia”.Carlos Tevez. El Diez, entre quedarse o ir a China.

La reflexión del Muñeco

¿Marcelo Gallardo seguirá siendo técnico de River durante el nuevo año? Después de la victoria ante Olimpo, en Bahía Blanca, el Muñeco manifestó que no había abierto ni cerrado ninguna puerta, simplemente se trataba de un comentario. “Dije que necesitaba hacer un balance, como le pasa a todo el mundo. Lo que hice bien, lo que hice mal”, declaró a la prensa.

Ayer, ese simple balance pareciera ser determinante para definir cuál será el futuro del entrenador millonario. El manager del club, Enzo Francescoli, comentó que “su decisión (por Gallardo) va a depender también de su familia”.

El ídolo del River de fines de los 80 y principios de los 90 descartó la búsqueda de un reemplazo hasta tanto no saber qué hará el Muñeco, al frente del plantel desde junio de 2014.

En tanto, el mercado de pases durante este receso podría tener movimientos. Varios clubes ya han mostrado interés por la delantera temible del millonario: Lucas Alario y Sebastián Driussi. Todo esto sería factible si los interesados pagan las millonarias cláusulas, actualizadas tras la renovación de contratos de los jugadores.

Y por La Boca...

Con la inminente salida de Carlos Tevez, que emigrará al fútbol chino, el tablero de Guillermo Barros Schelotto pasa por la búsqueda de un nuevo arquero y un refuerzo en la defensa y en la centro-ofensiva del Xeneize. Bajo los tres palos, el principal interés sería Mariano Andújar, hoy en el Pincha platense.

Pero además de los refuerzos, la salida de un buen jugador como Tevez traerá otro problema no menor: perderá a un líder dentro del equipo y la pregunta de quién será el heredero es una repetición.

En el medio aparece la posibilidad de la salida de varios jugadores como Rodrigo Bentancur (con futuro en Juventus), Cristian Pavón (hay interés del PSG), Federico Carrizo y Adrián Cubas. Sobre estos últimos dos, aunque fueron citados a la pretemporada, no habrá reparos si aparece una oferta.

El Xeneize retomará los entrenamientos el 5 de enero y se espera que el panorama sea más claro.

Racing casi lo tiene, el Rojo no define

En Avellaneda tienen un problema en común: buscar un nuevo técnico para los equipos de Primera División. Mientras Racing ya lo tiene casi definido, en Independiente hay muchos nombres pero ningún avance concreto.

La sorpresiva salida de Ricardo Zielinski como técnico en la Acadé les dio un respiro a los directivos, que ya pensaban en su alejamiento ante la falta de resultados: tres derrotas consecutivas después de ganar el clásico con el Rojo.

Eduardo Coudet, que se fue de Rosario Central tras perder la final de Copa Argentina, es el principal candidato a asumir para el primer semestre de 2017. Según trascendió ayer, la dirigencia lo habría contactado y él se habría mostrado interesado, siempre y cuando el club cumpla con ciertos requisitos. Entre ellos estaría mantener el actual plantel, principalmente que no se vaya ni Lisandro López ni Gustavo Bou, además de reforzar con dos marcados: Alejandro Donatti (hoy en el fútbol brasileño) y Leonardo Sigali (Dinamo de Zagreb).

Las negociaciones estarían muy avanzadas y podrían cerrarse esta misma semana.

Del otro lado de Avellaneda, Independiente barajó muchos nombres pero aún no ha logrado definir nada luego de la salida de Gabriel Milito.

Ariel Holan (asumirá en la U de Chile), Ricardo Gareca (en la selección peruana) y el mismo Coudet fueron los primeros nombres.

Paolo Montero (en dudas en Colón) aparece en la lista, aunque la dirigencia ya habría optado por Fernando Berón (actual técnico de la reserva de Independiente) para que complete el torneo.

“Hoy es más difícil agarrar Independiente que Racing. Por el plantel y los dirigentes”, resumió un hombre del fútbol.

Otros en la búsqueda

Eduardo Domínguez es el hombre que asumiría la dirección técnica en Rosario Central, mientras que Ariel Bernardi (ex Arsenal) está entre los candidatos en Godoy Cruz.

En el equipo del Viaducto, en tanto, podría asumir Gastón Esmerado y Juan Manuel Azconzábalse incorporaría a Huracán de Parque Patricios.