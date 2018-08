Con Julia Ballario, el TC tendrá aroma de mujer

“Estoy contenta y agradecida por la invitación de Camilo, porque sé de su responsabilidad y lo buen piloto que es. Lo conozco desde hace años y eso es muy importante, ya que cuando uno encara la competencia con alguien al que conoce, todo es más fácil”, dijo a LMN.

La prueba, que se desarrollará en el Oscar y Juan Gálvez porteño, se correrá el domingo desde las 10:30 y cada equipo afrontará la exigente prueba de 178 giros con tres pilotos. El otro invitado del neuquino es Sebastián Abella, habitual competidor en carreras de TC Pista.

“Sería bueno ver la bandera a cuadros, mejor si es en la vuelta de los punteros”.

Hoy no habrá actividad en el circuito como es habitual en cada competencia de la Máxima, recién mañana saldrán a girar, y tampoco habrá clasificación, ya que se largará por la el puesto en el certamen.

“En principio iba a ser invitada de Norberto Fontana, y cuando me niegan la autorización desde la ACTC, Norberto ya había confirmado a sus invitados. Una vez que me autorizaron, al poco tiempo me llamó Camilo, así que contenta de que se me haya tenido en cuenta”, señaló Julia.

“Obviamente que competir en el TC siendo la única mujer después de 22 años es una alegría, y una satisfacción también de poder llevar la bandera de todas las mujeres y representarlas, espero, de la mejor forma”, se ilusionó. Sobre si sentía presión por ser la única en pista, señaló: “Me lo tomo bastante relajado. No trato de verlo desde mi lado de mujer sino de piloto”. En este sentido, se estusiasmó: “Es un desafío, un objetivo que puedo cumplir en mi carrera”.

“Teniendo en cuenta que es una carrera muy larga y los autos sufren mucho desgaste, sería bueno si vemos la bandera a cuadros. Y si es en la vuelta de los punteros, mucho mejor”, se ilusionó.

22 años pasaron para que una mujer vuelva al TC.

Marisa Panagópulo, en 1996, fue la última mujer en pilotear un auto de TC. Anteriormente lo habían hecho Delia Borges y Dora Bavio.