Entre Gianinna Maradona y la Princesita Karina jamás hubo buena onda y lo demostraron con una fuerte pelea tuitera por sus hijos.

El cruce se desató por una transmisión en vivo en Instagram de Mayra del Castillo Agüero, la hermana del Kun, en donde a Benjamín -hijo de Gianinna y el futbolista- lo tildaron de “maricón”. Fue la usuaria @fl_opy1992 quien le advirtió a la hija del Diez lo que estaba ocurriendo, para finalmente desatar la furia de la diseñadora. “Una seguidora de la hermana del Kun le pregunta si Sol -la hija de la cantante con el Polaco- lo quiere a Ben. Y ella le responde que sí, pero que es muy maricón, que pelean mucho porque es celoso y quiere todo lo que ella tiene. Y Mayra avalaba”, fue el mensaje que le hizo llegar a Gianinna.

La joven llamó de inmediato a Agüero para que le diera explicaciones e involucró a sus abogados.

Molesta porque su hija Sol había quedado en el medio, Karina se despachó en Twitter. “Si tenés algo para decir de mi hija, me llamás y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras... ¡pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? ¡Con mi hija, no! ¡Pedís mi número y me llamás por teléfono si tenés algo que decir!”, escribió la cantante, a lo que Gianinna le respondió: “¡No tengo nada que hablar con vos y mucho menos de mi hijo! ¡Leé lo que te escribí anteriormente! ¡Vos tenés mi teléfono, no hace falta que expongas a los nenes!”.

Cuñadas sin onda

La diseñadora tampoco tiene onda con su ex cuñada, Mayra, por lo que la hermana del Kun le dedicó unas fuertes palabras en Instagram y hasta la tildó de “conventillera” e “ignorante”: “Hay que ser demasiado conventillero, para crear una pelea que jamás existió. Son chicos... juegan, ríen y lloran, como todo niño. Ahora lo digo yo... hay que ser ignorante para decir barbaridades!”.

Uno de sus encontronazos se remonta al Mundial 2014, cuando la hija del Diez llevó a Benjamín a ver a su papá y Mayra le terminó diciendo: “A los soretes como vos yo no los saludo”.