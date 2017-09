Con Moyita y otros pibes, a levantar cabeza en San Juan

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de sufrir una dura derrota frente a Jorge Wilstermann en Cochabamba, Bolivia, donde perdió por 3 a 0, y su principal objetivo está puesto en intentar dar vuelta la serie de cuartos de final.

Por eso el Muñeco optó por darles descanso a la mayoría de sus jugadores y viajará a San Juan con un equipo alternativo para disputar la tercera jornada de la Superliga. Es por esto que nuevamente se le abre un hueco al pibe de Centenario Matías Moya, que ya había hecho su debut en la primera de River el año pasado, pero luego de eso quedó relegado en la consideración del entrenador. El uruguayo Nicolás de la Cruz sería el titular pero tuvo una molestia en la última práctica y, si no llega, su lugar lo ocupará el neuquino.

Augusto Batalla atajará en el lugar de Germán Lux, quien no fue convocado. Los únicos habituales titulares citados son Jorge Moreira y Ariel Rojas.

Parece que De la Cruz no llega y Moya será titular. Gustavo Yarroch, cubre River para radio La Red

El volante neuquino Moya siempre fue una debilidad del técnico de River, Marcelo Gallardo, pero perdió un poco de lugar en los últimos tiempos en la consideración del entrenador, de hecho, fue pocas veces convocado este año. Pero como el plantel le quedó corto ahora con las lesiones y bajas (Driussi, Alario, Larrondo, etc.), el Muñeco volvió a citarlo para este partido contra San Martín de San Juan.

Ayer a la mañana, en el último entrenamiento que realizó River, Matías fue titular mientras De la Cruz trotó alrededor del campo por esa fatiga muscular que tiene el volante uruguayo.

En el entorno de Gallardo dicen que no quieren arriesgarlo a De la Cruz: si lo ven que no llega en condiciones, que no está del todo bien, automáticamente dispondrán el ingreso de Moyita. Eso es lo que se manejaba anoche a última hora. Si es así, ojalá pueda responder.