Con plantel completo, Argentina ya entrenó pensando en Rusia

El entrenamiento se realizó en el predio del Spartak Moscú, en donde Sampaoli trabajó con grupos: atacantes y defensores (los mediocampistas en ambos turnos).

Esta fue la primera práctica del plantel completo, ya que en la noche del lunes arribaron a Moscú los jugadores del torneo local, Cristian Pavón y Darío Benedetto (Boca), además de Enzo Pérez (River) y Fernando Belluschi (San Lorenzo), que estuvieron acompañados por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Según la información de prensa de la AFA, Sampaoli dispuso trabajos de “acortamiento de espacios, postura de línea defensiva, balones cruzados y corrimientos transversales”. En tanto, los delanteros se enfocaron en “demarcación combinada, a través del juego, amenaza al marcador central con movimiento y definición”.

Masche piensa en el Mundial

Javier Mascherano, referente del plantel, habló de la posibilidad de ganar el Mundial. “Dependerá de cómo se prepare el grupo para esta última chance que tiene esta generación de ganar algo. Ir a buscarlo significa prepararse de la mejor manera”, analizó .

"A mí nunca se me cruzó quedar afuera. Argentina iba a estar en el Mundial. Teníamos plantel suficiente y un técnico con las ideas claras. No podía entender por qué la pelota no podía entrar. Era el momento nuestro de sufrir".Sergio Romero. Arquero de la Selección