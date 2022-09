¿Con qué palabra Eliana Guercio definió a Antonela Roccuzzo en la guerra botinera?

Eliana Guercio sobre Antonela Roccuzzo.mp4

Entre las historias más conocidas, habló de Evangelina Anderson, quien está casada con Martín Demichelis, y con quien tuvo un encontronazo. Es por eso que Guido Zaffora le consultó si eran íntimas amigas, a lo que ella respondió: “No. Yo no sé de dónde lo sacó. Ni siquiera tuvimos el número de teléfono una de la otra. Coincidamos en el Patinando, pero no recuerdo haberle hablado ahí”.

En su momento, Evangelina había manifestado que Guercio se enojó por un tuit y por eso no la saludó en un aeropuerto. “Ella se encargó de contar el problema... Todo ‘hermoso’, pero yo no tengo ningún problema con nadie”, aseguró la ex vedette.

Eliana Guercio en la Cancha.webp

Sin embargo, la más relevante es su historia con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. “En un momento, Antonella me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: ‘¿Viste? Nos peleamos en el ascensor’. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: ‘Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor’”, reveló sobre la charla que tuvieron.

Ahondando más en la relación que entablaron, se animó a definirla y contar cómo es realmente Roccuzzo: “Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina”.

Antonela Roccuzzo en la cancha.jpg

Por último, en lo que respecta al resto de las botineras, contó el motivo por el cual cuesta formar una relación fluida con todas: “Imaginate que no podés estar con todas, el micro tiene dos asientos adelante, atrás y al costado”.