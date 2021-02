Nació en Centenario y triunfa en el Viejo Continente. Adrián Sporle , de él se trata, fue noticia por partida doble este sábado en Europa. Es que el polifuncional jugador neuquino anotó un golazo en el 3 a 0 de su equipo, el Dundee United al Livingston, por el torneo de Primera División de Escocia . De yapa, su tanto pasará a la historia como uno de los más rápidos de todos los tiempos en esa Liga . "Creo que fue récord, por lo que me dijeron, a los 49 segundos de haber empezado, fue el más rápido de todos. Habría que chequearlo pero al menos debe cerca...", señala Sporle a LM Neuquén , con la misma serenidad con la que definió en el área.

Según lo describe el exBanfield que surgió de la ADC, se trató de un tanto tan inesperado como lindo. "Fue apenas arrancó el partido. Un pelotazo largo de uno de los chicos del medio. Yo estoy como puntero por izquierda, peleé la pelota, me apoyé en otro mediocampista, que abrió al lateral que pasó al ataque. Me metí al área, vino el centro, la paré y le pegué fuerte al primer palo. Se le clavó arriba al ángulo", destaca lleno de felicidad.

Lástima que en el primer tiempo la expulsión de un compañero condicionó al DT, que dispuso su polémico reemplazo. Así de exigentes son los entrenadores europeos. "Salí en el primer tiempo porque nos quedamos con uno menos. Yo estoy jugando de delantero por izquierda ahora. Puso a un chico para defender más y me sacó a mí. Podría haber seguido pero el técnico eligió eso...", lamenta Sporle, aunque siempre aceptando las reglas del juego y respetando la determinación del entrenador.

La experiencia de anotar en Escocia no es nueva para el pibe de la zona. "Es el segundo gol en Primera División y el quinto gol desde que llegué a Escocia. Metí tres goles en la segunda, (dos por la Liga B y uno por la Copa de Escocia) y ahora en la elite mi segundo gol. Contento, a todos los jugadores nos encanta, es lindo coronar las cosas que uno está haciendo bien con goles", amplía el Tanque Sporle.

Tampoco le resulta extraña la función de atacante, si bien en Argentina la imagen que se tiene del rubio jugador es en el lateral izquierdo de la defensa. "Es una posición que conozco. Con Almeyda, cuando debuté en Banfield en la B Nacional con 18 años, lo hice en esa función. Todo el lado izquierdo lo sé jugar, tanto de lateral, mediocampista o delantero. Así que no es que me sienta incómodo, si bien jugué más de lateral. Pero me gusta gambetear, tener chances de hacer goles, estar cerca del arco", resalta.

With love, from Argentina x pic.twitter.com/NICHSs82bd — Dundee United FC (@dundeeunitedfc) February 13, 2021

Por último envía un gran saludo "a mi familia y a todo Neuquén" y celebra el triunfo de su querido Banfield, 2 a 0, ante Racing en el inicio del campeonato argentino.

"Feliz por el triunfo de Banfield, me quedé despierto para verlo, la mayoría de los chicos son amigos, excompañeros. Están haciendo las cosas muy bien", culmina Sporle. De Centenario a la historia del fútbol escocés.