Sporle: el "gol del campeonato" que le arruinó al Morro y el mejor recuerdo del 9

“Me sorprendió lo del Morro, no se puede creer. Me tocó enfrentarlo y marcarlo varias veces, justo me acordaba ayer (por el sábado) de esa jugada, esa salvada de la que tanto se habló y le saqué justamente a él la pelota”, señaló desde Escocia el jugador del Dundee United.

“Me queda ese lindo recuerdo, de haberle sacado esa pelota. No me olvido más su cara cuando me levanté del piso, tras desviar la pelota que ya entraba. No lo podía creer y se había enojado porque pensaba que era gol”, continuó evocando aquella acción famosa de la que habló el país por lo que había en juego y porque ayudó a Boca.

image.png Pol Fernández se lamenta y en el fondo se los ve al neuquino Sporle y al Morro.

“¿Si ahora que murió cambiaría si pudiera el destino de aquella jugada para que sea gol? No la cambiaría porque es lo lindo del fútbol. Yo la había sacado en la línea justo, él tuvo la oportunidad y se me dio a mí... Pero lo recuerdo como un gran delantero, uno de los mejores del fútbol argentino de los últimos años”, llenó de elogios al Morro.

Sporle le sacó el gol EN LA LINEA al Morro García. Era la 8va victoria consecutiva de Godoy Cruz y quedar a 1... pic.twitter.com/x84jeo0nNE — La12tuittera (@La12tuittera) April 21, 2018

-> Las presiones en el fútbol

“El tema de la presión si me ha pasado muchas veces de sentirla. A veces lo genera el contexto, lo que se está jugando. La carrera nuestra es así, todos te están observando, mismo los hinchas, el partido genera una gran presión. Muchos se autoexigen, cada uno lo maneja como puede. A mí me ha pasado los primeros años en Banfield que pesaba mucho la responsabilidad, querer ganar, que todo salga bien. A veces eso te lleva a errar un pase o a definir mal. Eso es normal y casi todos los jugadores lo sufrimos, no somos robots. Apoyarse en las personas que te quieren es clave”, reflexionó Sporle.

“La gente por ahí cree que los futbolistas no tienen sentimientos, hay muchas veces que necesitan ayuda. Yo por suerte no tengo problemas de depresión ni hago terapia pero se que hay colegas que sí y me solidarizo con ellos.

-> El neuquino se apoya en la familia

En un pasaje de la charla, Adrián Sporle se mostró feliz por estar bien acompañado a la distancia este tiempo en el que recibió visita en su casa de Escocia, donde defiende los colores del Dundee United.

“Tranquilo, por suerte feliz, con la familia que vinieron al igual que mi novia. Así que bien acompañado y disfrutando”, comentó el ex defensor de Banfield.

Sporle es muy familiero, al vivir lejos de sus seres queridos cuando los tiene cerca, como esta vez, trata de no despegarse.