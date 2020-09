Concejal de Plottier dio positivo y habrá comisiones virtuales

Un miembro del Concejo Deliberante de Plottier dio positivo de coronavirus y lo informó a sus pares hoy en una comisión por Zoom. A pesar de que el jueves pasado estuvieron todos presentes en sesión, el resto de los ediles no fueron considerados contactos estrechos ya que la persona contagiada empezó con síntomas el sábado.

“Ante esta situación y como medida de prevención por la creciente de casos positivos en la localidad decidimos hoy en una sesión especial que las próximas comisiones serán de manera virtual”, expresó el concejal.

El Concejo Deliberante permanecerá cerrado al público, aunque con actividad administrativa puertas adentro. Los vecinos que necesiten enviar alguna comunicación al cuerpo o proyecto de ordenanza lo podrán hacer por correo electrónico: administracion@concejoplottier.gob.ar.

Durante el transcurso de esta mañana los concejales ya tuvieron la primera comisión de hacienda vía Zoom y la sesión está prevista para el jueves de la semana próxima.

Con respecto a la salud de la persona contagiada de coronavirus, Pinilla indicó que se encuentra en buen estado, estable, con síntomas similares a los de una “gripe fuerte” y resguardada en su domicilio.

“La persona dio a salud pública todos sus contactos y actividades realizadas y no fuimos considerados como contactos estrechos”, explicó el concejal en referencia a que el resto de los concejales y empleados del Concejo Deliberante no fueron considerados contactos estrechos y no deben realizar una cuarentena.