Concierto histórico: cumple 35 años el festival solidario Live Aid

Con todo, ese show, que duró apenas 20 minutos, plasmó de manera perfecta el excelente manejo que tenía Mercury del público, con el famoso “Ay-Oh”, una serie de cánticos a capella que los espectadores repetían. Queen interpretó seis temas: un fragmento de “Bohemian Rhapsody que se enlazó con “Radio ga ga” y “Hammer to fall”. Luego hicieron la clásica “Crazy little thing called love” y los himnos “We will rock you” y ”We are the champions”.

Las megaestrellas que participaron lograron recaudar unos 100 millones de dólares. El show de Wembley comenzó con Status Quo y continuó con The Style Council, The Boomtown Rats, Adam Ant, Ultrabox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nik Kershaw, Sade, Sting, Phil Collins, Howard Jones, Bryan Ferry, David Gilmour, Paul Young, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John y Paul McCartney. Lo cerró Band Aid.

En Filadelfia se presentaron Joan Baez, The Hooters, Four Tops, Billy Ocean, Black Sabbath, Rick Springfield, REO Speedwagon, Crosby, Stills, Nash & Young, Judas Priest, Bryan Adams, The Beach Boys, George Thorogood and the Destroyers, Simple Minds, Pretenders, Carlos Santana con Pat Metheny, Ashford & Simpson, Madonna, Tom Petty, Kenny Loggins, The Cars, Neil Young, The Power Station, Eric Clapton, Phil Collins, Led Zeppelin, Duran Duran, Patti LaBelle, Hall & Oates, The Rolling Stones, Tina Turner, Bob Dylan y parte del USA for África.