Posteriormente, el joven fue trasladado por los efectivos policiales hacia Neuquén y desde ayer ya se encuentra alojado en la U11, donde comenzó a cumplir su condena por el delito de lesiones graves agravadas por ser cometidas contra un miembro de la fuerza policial.

La agresión a la sargento

El brutal hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2018, cuando la sargento Gladys Almendra concurrió a la vivienda del joven ubicada en calle Honduras y José Martí, del barrio Traún Hue de Centenario.

Allí, la oficial llegó al lugar junto con otro compañero, alrededor de las 18:20, alertados por un hecho de violencia de género. Levi había golpeado a su madre, luego de que no le permitiera comprar un arma de fuego.

Cuando la sargento entrevistó a la mujer para que le explicara lo ocurrido, Levi salió de la casa insultándola por llamar a la Policía, y agarró un objeto contundente y se lo arrojó a la sargento. Se trataba nada menos que de “un recipiente similar a una tapa de rosca de caño 12 ¾ de plástico macizo” de unos 30 centímetros, que impactó directamente en la cara a la uniformada, quien intentó cubrirse con un brazo.

Pese a ello, la uniformada sufrió una herida cortante en la cara por la que requirió 20 puntos de sutura y que le deformó el rostro de manera permanente.

“Acudí para mediar la situación y desde que me vio, me empezó a insultar, me decía ‘¿qué haces acá, milica de mierda? Salí de acá’. En un momento me dijo ‘vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer’, se agachó y agarró un elemento con el que me pegó. Si yo no me tapaba un poco, me partía el ojo; hubiera sido peor”, contó Gladys a LM Neuquén.

