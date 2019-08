El ex futbolista Jonathan Fabbro fue condenado a 14 años de prisión por el abuso sexual de su ahijada "con acceso carnal" y "doblemente agravado por el vínculo". No estuvo presente a la hora de escuchar el veredicto.

El TOC 12 dio por probado que el ex mediocampista de Boca y River, que estaba detenido hace más de un año en el penal de Marcos Paz, abusó de su ahijada y sobrina desde los 5 a los 11 años en, al menos, cinco oportunidades.

TN - Todo Noticias on Twitter Jonathan Fabbro, condenado a 14 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante pic.twitter.com/WirfAM0RtD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 29, 2019

“Esto nos pone tranquilos, pero acá no hay alegría, sino justicia. Siento mucha tristeza porque mi hija no merecía lo que le hicieron. La Justicia argentina llega, le pido a todas las mujeres que denuncien porque se puede más allá de quién sea el que les haga daño. La mayoría no le creía a mi hija. Ella no mintió, sufrió”, declaró la madre de la víctima.

Y sobre Fabbro, agregó: “Era una persona que amábamos, todo esto es muy doloroso. Este dolor nos va a acompañar toda la vida. Nadie de su familia se comunicó con nosotros, pero los entiendo. Le dije a Jonathan que pida perdón, que eso lo iba a hacer sentir bien".

TN - Todo Noticias on Twitter Fabbro, condenado a 14 años de prisión por violar a su sobrina cuando tenía tenía entre 6 y 11 años.

El desahogo de la mamá de la nena: “Solo hay Justicia. La Justicia llega. Denuncien más allá de quien sea el que las dañó. Se hizo Justicia. Mi hija no mintió: mi hija sufrió" pic.twitter.com/3bz4eJYdCw — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 29, 2019

