Condenaron a un abuelo de 81 años por narcotráfico

En una audiencia realizada el jueves pasado, el juez federal Eugenio Krom le impuso cuatro años de prisión a Ramón Zárate (81) por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, tal como acordaron las partes. En el caso de Carlos Méndez (31), también imputado en la causa, las el fiscal y la defensa entendieron que no había pruebas para acusarlos, por lo que fue absuelto por el beneficio de la duda. Esto fue porque en todas las instancias Zárate expresó ser el único responsable y que el otro hombre no sabía nada de lo que ocurría, “sólo me acompañaba”, reza el fallo.

Los dos hombres oriundos de La Matanza fueron atrapados el 9 de abril de 2013 mientras viajaban con droga en un colectivo desde Liniers hacia Cutral Co. Ese día, cerca de las 7:30, Gendarmería Nacional realizó un procedimiento de rutina en el ingreso a la ETON y Roco, un perro adiestrado de la fuerza para la detección de estupefacientes, apuntó a las mochilas que llevaban los hombres junto a sus butacas.

Dentro de su equipaje se encontraron 27 envoltorios de marihuana en forma de ladrillo, con un peso total de 18,8 kilos y 20 paquetes con 100 tizas de cocaína, por 965 gramos. Tanto Zárate como Méndez fueron acusados por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

Sin embargo, en ambas audiencias, el hombre de 81 años sostuvo que Méndez sólo era su acompañante y que no estaba al tanto de lo que él transportaba, por lo que se adjudicaba ser el único responsable. Además, sostuvo que la droga debía entregarla a una camioneta roja en Cutral Co.

Tras un acuerdo de partes, se mantuvo la acusación contra Zárate y por no poder acreditar la participación de Méndez, se le retiraron los cargos en su contra.

En el caso de Zárate, la Justicia Federal le impuso cuatro años de prisión efectiva, lo mínimo previsto para el delito en cuestión. Sin embargo, por su edad y su estado de salud, se dispuso que cumpla la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, bajo el cuidado de su hija.

$53 mil Sería el valor de la droga al momento del secuestro

De acuerdo con lo estimado por LMN en 2013, en la región el kilo de marihuana se comercializaba a $2500 (hoy $18.000) y el de cocaína era vendido a $6000 (hoy, mínimo $150.000)