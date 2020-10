Confirmado: Armani atajará en La Bombonera

Las dudas se fueron disolviendo práctica a práctica. Los jugadores que más rápido se adaptaron a la idea del técnico, ingresaron al once titular. Es que Scaloni prácticamente no tuvo tiempo de trabajo. Ayer por la tarde, el director técnico confirmó la presencia del zapalino Marcos Acuña en el mediocampo en lugar de Giovanni Lo Celso, el habitual compañero de Leandro Paredes en el eje de la cancha. Y hoy, según informó TyC Sports, se dio a conocer quién será el arquero titular.

El puesto del arquero en la Selección Argentina fue el más discutido en la previa al arranque de las Eliminatorias. Las actuaciones de Esteban Andrada con la camiseta de Boca y la fuerte aparición de Emiliano Martínez en el final de la temporada pasada y el inicio de la presente en la liga inglesa los pusieron como grandes candidatos. Sin embargo, Lionel Scaloni bancó al arquero de River.

image.png

Scaloni probó con el 1 del Xeneize y con Agustín Marchesín, que fue baja por una lesión, durante los amistosos posteriores a la Copa América de Brasil. Ahora que es por los puntos, volvió a Armani para el arranque del camino rumbo a Qatar 2022.

La Selección Argentina arrancará su sueño mundialista con: Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tafliafico; Rodrigo De Paul, Paredes, Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

En tanto, el ex entrenador de Boca y Huracán, Gustavo Alfaro tendrá bajas importantes para el que será su debut en el banco de la Selección de Ecuador ya que no podrá contar con el experimentado mediocampista Cristhian Noboa ni con el arquero Johan Padilla.

Noboa no será de la partida debido a que no pudo viajar desde Rusia por "problemas de conexión aérea" mientras que Padilla no estará presente por haber dado positivo en coronavirus. Ecuador va a jugar con: Alexander Domínguez; Pervis Estupiñán, Robert Arboleda, Franklin Guerra, Erick Ferigra; Ángel Mena, Sebastián Méndez, Moisés Caicedo, Jordi Alcívar, Renato Ibarra; y Enner Valencia.