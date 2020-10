Podoroska: "Lo que más se necesita en Argentina y la región son torneos"

En ese sentido, la rosarina inició su participación en la clasificación de Roland Garros como 131° del ranking mundial, y producto de sus ocho victorias consecutivas, las primeras tres en la qualy, estará en el Top 50 por primera vez en su carrera.

Respecto del análisis del desarrollo del encuentro ante la polaca Iga Swiatek, que ganó por 6-2 y 6-1 en la cancha principal "Philippe Chatrier", no anduvo con vueltas. "No fue el mejor partido, no pude plantarme desde el principio. Iga jugó muy bien, yo no estuve cómoda, se me escaparon las pocas chances que tuve. Me costó dejarla incómoda, toma rápido la iniciativa, es rápida, abre rápido la cancha, no pude hacer mi juego", reconoció Podoroska en conferencia de prensa.

Además, planteó una problemática que, en su caso, la llevó a viajar a España en plena pandemia para poder estar más cerca de las competencias, alejada de su familia y afectos. "Lo que más se necesita en Argentina y la región son torneos. Sin torneos no podemos tener el juego necesario para afrontar, luego, una gira en Europa para medirnos con las mejores. Tenemos que poder prepararnos bien y estar a la altura", opinó.

La llenaron de elogios

Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, y muchas otras personalidades del deporte felicitaron a Nadia Podoroska luego de que la argentina se despidiera de Roland Garros. "Lograste con corazón y mucho trabajo un torneo impresionante y estar entre las mejores 50 del mundo! A seguir cumpliendo sueños! Vamos por más!!! Felicitaciones Nadia Podoroska, Juan Pablo Guzmán y equipo!", tuiteó Sabatini, quien apoyó durante estas dos semanas a la argentina.

https://twitter.com/sabatinigabyok/status/1314231044489580544 Lograste con corazón y mucho trabajo un torneo impresionante y estar entre las mejores 50 del mundo! A seguir cumpliendo sueños! Vamos por mas!!! ❤️Felicitaciones @nadiapodoroska @JuanPabloGuzman y equipo! #RolandGarros @rolandgarros pic.twitter.com/0afrVHOxBe — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) October 8, 2020

Mercedes Paz, ex tenista y actual capitana del equipo argentino de Copa Federación (Copa Billie Jean King desde ahora), también le dedicó unas palabras a Podoroska: "Nachu querida: Qué alegría inmensa nos diste. Qué lindo fue recordar, mientras avanzabas en el cuadro, las charlas que tuvimos en la BJK Cup. Qué placer es verte jugar, crecer e inspirar a las demás. Gracias por todo".

https://twitter.com/ines_arrondo/status/1314233821487824896 Orgullosxs en tu país de que nos representes. Fuiste una inspiración en estos días @nadiapodoroska !! Y lo seguirás siendo ❤️ Te abrazamos fuerte! #RolandGarros pic.twitter.com/nxYZlfrXzM — Inés Arrondo (@ines_arrondo) October 8, 2020

Inés Arrondo, secretaria de Deportes de la Nación y ex Leona, escribió: "Orgullosxs en tu país de que nos representes. Fuiste una inspiración en estos días @nadiapodoroska y lo seguirás siendo. Te abrazamos fuerte!".

"Inmenso torneo! Felicitaciones por tu enorme perseverancia . Seguro vendrán otros torneos donde también te veremos brillar", fue el mensaje de otra ex jugadora del seleccionado de hockey sobre césped, la también rosarina Luciana Aymar, tras su histórico paso por Roland Garros.