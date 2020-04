Confirmado: Neuquén no adhiere a la medida de los Barbijos Rojos

Las dudas sobre su aplicación en Neuquén, sin embargo, estuvieron desde un principio. Tal como anunció LM Neuquén, el Colegio Farmacéutico local no forma parte de COFA sino de la Federación de Farmacias (Fefara), por lo que las farmacias de Neuquén no formaban parte del acuerdo. Además, la titular de la Línea 148, Soledad Crespín, había asegurado que Nación no había tomado contacto con ninguna funcionaria de la subsecretaría de las Mujeres.

Así, este jueves, el Ministerio de Ciudadanía, a través de la Subsecretaría de las Mujeres y la Línea 148, informó que resolvió no adherir a la iniciativa nacional.

“Se comunicó a la Coordinación Técnica del Consejo Federal de dicho organismo la postura de la provincia teniendo en cuenta que la estrategia del Ministerio es intensificar el trabajo que se viene realizando desde hace más de tres años con la línea provincial 148”, explicó la subsecretaría de las Mujeres, Patricia Maistegui

En este sentido, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez detalló que “pretendemos reforzar ese canal de comunicación que brinda asesoramiento y asistencia a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situación de violencia. Este dispositivo funciona en toda la provincia de manera gratuita y atiende las 24 horas, los 365 días del año”.

“Asimismo, se está elaborando una campaña de difusión en los distintos medios de comunicación y redes sociales para que la Línea 148 se visibilice en todos los rincones de la provincia”, agregó el ministro.

