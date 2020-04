La iniciativa consiste en que cualquier mujer o persona LGBT que esté atravesando una situación de violencia de género pueda acudir a una farmacia y solicitar un “barbijo rojo”, lo que oficiará de señal para el personal farmecéutico, que deberá contactarse con la línea 144 y notificar de la situación.

La medida fue anunciada este lunes por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, el mismo día que se realizó un “ruidazo” desde las casas, como acción de protesta frente a la gran cantidad de femicidios de los últimos días.

Su puesta en marcha en Neuquén, sin embargo, aún es una incógnita. En primer lugar, el acuerdo fue firmado con la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa), de la cual no forma parte el Colegio Farmacéutico de Neuquén. En cambio, integra la Federación Farmacéutica (Fefara), que también está integrada por las asociaciones farmacéuticas de otras provincias como Santa Fe, Misiones, Catamarca, San Luis, La Pampa, Chubut, Salta y Santiago del Estero.

“Respondemos directamente a lo que indique Fefara y hasta el momento no tenemos ninguna directiva sobre la implementación de los barbijos rojos en Neuquén”, aseguró Viviana Quesada, presidenta del Colegio Farmacéutico de Neuquén, en contacto con LMN.

Por otra parte, en la provincia funciona la línea 148 y este organismo, así como la Subsecretaría de las Mujeres de la Provincia, no fueron contactados por el gobierno nacional para coordinar su implementación de acuerdo a las herramientas locales. “No se contactó conmigo nadie de Nación, así que no tengo idea cómo piensan implementarlo a nivel federal. Me enteré ayer por los medios”, indicó, por su parte, Soledad Crespín, titular del dispositivo de atención y asesoramiento telefónico.

En tanto, fuentes de prensa del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Géneros de Nación dijeron a este medio que se encuentran “trabajando con otras organizaciones de farmacéuticos en las provincias en donde la CoFa no está, para que se sumen a la iniciativa”, aunque hasta el momento no hubo novedades.

Pero más allá de si se podrá o no pedir "barbijos rojos" en las farmacias de Neuquén, todas las mujeres que estén atravesando situaciones de violencia -o sus familiares- pueden contactarse a las líneas ya vigentes para solicitar asistencia:

- Línea 148 provincial. Funciona para toda la provincia las 24 horas del día.

- Asistencia de la subsecretaría de las mujeres de la Municipalidad de Neuquén. Llamadas o Whatsapp al 299-594-0203 / 299-594-0216

- Oficinas de Violencia del Poder Judicial. De 8 a 14. Cutral Co: 2996133865 / Chos Malal: 2942535808 / Junín de los Andes: 2944923162 / Rincón de los Sauces: 2995852266 / San Martín de los Andes: 2972531041 / Villa La Angostura: 2944341097 / Zapala: 2942652688 / Neuquén: 2995790676 - 2994762948 - 2994052645 - 2994296151

- Comisarías más cercanas.

--> En Misiones no funcionará

El Colegio de Farmacéuticos de Misiones, en conjunto con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, informaron que en esa provincia no funcionará el programa de Barbijos Rojos debido a su pertenencia a la Federación de Farmacias de la República Argentina.

En un comunicado emitido este martes por la tarde, informaron que en esa provincia funciona la Línea provincial 137 y que lo propuesto por Nación sería "inviable".

"El programa prevé que el personal de farmacias tome decisiones para las que no tiene preparación, como cuál es el perfil de riesgo en un vínculo violento, para determinar si se le da o no a la persona un panfleto. Las farmacias no tienen ni han tenido ningún tipo de capacitación al respecto, y si bien como instituciones estamos dispuestas a trabajar juntas en nuevas propuestas a futuro, consideramos inviable este programa así como está planteado, al menos para la provincia de Misiones", explicaron en el escrito.

