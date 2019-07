"En la Argentina hay 5.800 puestos nuevos de trabajo en el sector aéreo. Estamos hablando solo del sector aéreo, es por la campaña, es por una mirada de no perder privilegios, tengan en cuenta que algunos sindicatos definían hasta hace no mucho quién trabajaba y quién no trabajaba en el sector aéreo", siguió.

Además, al ser consultado sobre posibles sanciones a los involucrados, dijo: "Está mal lo que hacen, está prohibido y el organismo regulador y la compañía aérea van a hacer todas las cosas que tengan que hacer".

LEÉ MÁS

Cristina habló de la polémica por las segundas marcas y apuntó contra el Gobierno

Macri le respondió a Cristina por lo de los "cuchuflitos"