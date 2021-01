Confluencia: vecinos quieren echar a un adolescente conflictivo

Desde principios de noviembre, cuando vecinos del barrio San Lorenzo se cansaron de las andanzas y robos de un adolescente de 16 años y le quemaron la casa, el joven se instaló en la casa de familiares en el barrio Confluencia . Si bien, desde la Policía aseguraron en varias oportunidades que no hay denuncias en contra del pibe, los vecinos ya no saben que hacer para que los deje tranquilos. Por el momento, no hay palabra oficial de la Policía.

LM Neuquén pudo conocer que eran unos 50 vecinos los que se habían congregado anoche con intenciones de echarlo del barrio e incluso quemarle la casa donde está viviendo; pero que debido a la tensión que había, la madre del adolescente se lo llevó del lugar para resguardarlo. Sin embargo, la propia vecina confió que a los pocos minutos lo vieron de nuevo por el barrio y lo que es peor, esta mañana, cerca de las 10:30, fuentes consultadas confiaron que volvió a las andanzas.

"Recién robó una bici, la secuestró la Policía, pero el pibe se dio a la fuga", comentó una fuente bajo reserva a este diario y agregó que el nuevo inconveniente se suma a dos robos ocurridos ayer a la tarde, donde le robó el celular a una chica, también tras amenazarla con un arma.

La situación se hace insostenible para los vecinos, quienes saben que al ser menor de edad, no lo detienen. "Ahora estamos en fiscalía, en la comisaría no nos quisieron tomar la denuncia, acá tampoco nos quieren atender. Nos vamos a ir a Richieri (jefatura de Policía) para por lo menos tener algún papel, una constancia de la denuncia, algo, porque no puede ser que defiendan a los chorros y no a los laburantes", resaltó la comerciante de Confluencia.

Por último, la mujer confió que ya están organizados y en caso de no obtener respuestas, "va a pasar lo mismo que pasó en San Lorenzo. No puede ser que tenga más derechos que nosotros". Incluso, en el mes de diciembre, la propia presidenta de la comisión vecinal había adelantado que de no haber respuestas, podría suceder lo mismo que en el otro barrio del Oeste neuquino.

Por otro lado, LMN consultó con fuentes judiciales sobre la situación del adolescente, desde donde se informó que por el momento no han recibido ninguna denuncia en contra del menor en la Comisaría 19. También se pidió la palabra de la Policía, pero por el momento, nadie salió a hablar sobre la situación que se vive en el barrio.