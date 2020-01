Congelamiento de sueldos: Gaido cruzó a Bermúdez

La semana pasada, el edil opositor -junto a su compañero de banca Mario Lara y a la concejal por Democracia Cristiana, Nadia Márquez- presentó un proyecto de ordenanza que congela por seis meses la aplicación de las fórmulas de movilidad que están previstas en el artículo 32 de la Ley 24241 a partir de la emergencia económica que afecta a la sociedad y en consonancia con la actitud que ya se tomó en otros distritos del país.

Gaido se mostró crítico con la postura de Bermúdez y señaló que el concejal "hace diez días era funcionario de la Municipalidad", por lo que tuvo la posibilidad de congelar los salarios cuando cumplía funciones en el Ejecutivo.

No obstante, señaló que es un proyecto que debe discutirse en el ámbito del Concejo Deliberante y no decretarse a partir de una declaración de los ediles. "Soy respetuoso de la división de poderes y el Concejo Deliberante siempre va a tener participación", sostuvo el jefe comunal, y agregó: "Siempre he sido respetuoso de todos los ámbitos democráticos".

Bermúdez había declarado que "es totalmente injusto que aquellos que integrando distintos poderes del Estado no soportemos iguales cargas que el resto de nuestras vecinas y vecinos" en relación a su proyecto, que busca trasladar al intendente de la ciudad y al resto de los funcionarios el esfuerzo económico que se exige a otros vecinos de Neuquén.

Con el país quebrado, después del traspaso del gobierno nacional de Mauricio Macri a Alberto Fernández ganaron lugar las iniciativas para congelar sueldos de funcionarios y legisladores. Neuquén no fue ajena a esa moda. El macrismo, que pasó de oficialismo a oposición, agitó esa bandera.

