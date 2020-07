Conmoción: Falleció Grant Imahara, presentador de Discovery

https://twitter.com/ToryBelleci/status/1282906367896907776 No puedo creerlo. Ni siquiera sé qué decir. Mi corazón esta roto. Adiós amigo @grantimahara pic.twitter.com/HkLYaBK1dw — Tory Belleci (@ToryBelleci) July 14, 2020

G rant Imahara se incorporó a MythBusters de Discovery en su tercera temporada, construyendo robots y especializándose en mitos relacionados con computadoras y electrónica. En 2014, Imahara dejó el programa junto con sus compañeros, Kari Byron y Tory Belleci. Fue así que en 2016, el trío se volvió a reunir para protagonizar White Rabbit Project de Netflix, un programa que investiga temas como "fugas de la cárcel, atracos y armas locas de la Segunda Guerra Mundial", antes de que se cancelara después de una temporada

Los amigos del conductor de Discovery usan sus redes sociales para identificar la tristeza de su partida, "Simplemente no puedo creerlo. Ni siquiera sé qué decir. Mi corazón está roto. Adiós amigo", tuiteó Belleci el 13 de julio. "A veces me gustaría tener una máquina del tiempo", escribió Byron. Mientras que Adam Savage, ex copresentador de MythBusters junto con Jamie Hyneman, dijo: "Estoy perdido. Sin palabras. Fue parte de las grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Grant fue un ingeniero, artista e intérprete realmente brillante, pero también generoso, tranquilo y buena persona. Trabajar con Grant fue muy divertido. Extrañaré a mi amigo ".

Ya graduado de la Universidad del Sur de California en ingeniería eléctrica, Imahara se unió a Lucasfilm como ingeniero. Más tarde reconoció en la reconocida división de efectos visuales del estudio, Industrial Light and Magic. Durante nueve años, Imaraha estuvo involucrada en una gran cantidad de éxitos de taquilla, desde la trilogía de la precuela de Star Wars, hasta las películas de Jurassic Park y las películas de The Matrix.