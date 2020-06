En diálogo con el ciclo Arriba Jujuy, Diego Cussel, el fiscal que investiga el caso, contó que amigas de la joven denunciaron que hacía días no tenía comunicación con Rocío. Tras ello, la policía se presentó en la vivienda de la mujer y hallaron su cuerpo sin vida. En el lugar también había una mascota muerta y un hombre desorientado y deshidratado que fue trasladado al hospital. “Está en estado reservado. Hay personal policial en el hospital para tomarle declaración cuando pueda”, dijo el funcionario judicial.

"La fiscalía activó el protocolo como si fuese un femicidio”, dijo Cusell, antes de aclarar que “el médico determinó que el cuerpo de la mujer no tenía lesiones”.

“Se investiga si la mujer habría fallecido por inhalación de monóxido de carbono, porque no hay indicios de pensar en una muerte violenta, pero mañana se va a determinar con la autopsia. Los cuerpos hablan”, subrayó.

Según consignó el portal Todo Jujuy, la mujer había presentado la semana pasada una denuncia por violencia de género. No obstante, el mismo portal recogió declaraciones de Daniela Rafaele, una de las amigas que denunció que Roció no contestaba el teléfono. “Hay gente filtrando información que no era así”, dijo Rafaele tras asegurar que nunca hubo una denuncia de violencia de género de parte de Roció en Humahuaca hacia su pareja, como se había dicho en primer momento. “Ojala que no sea un femicidio más. Eso sería muy doloroso”, agregó.

Por otro lado, Rafaele cuestionó el procedimiento del personal policial. “Nadie nos dio información y estuvimos mucho tiempo esperando. Nos dijeron que hacían los peritajes. No está nada clara”, manifestó.

