Conmoción: desapareció actriz de Glee en un lago

Rivera, de 33 años, es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical Glee (2009-2015) -fue la primera del elenco en exponer los malos tratos de la protagonista, Lea Michele, y también tuvo una participación en la ficción Devious Maids y en el filme de terror At the Devil's Door.

https://twitter.com/VENTURASHERIFF/status/1281100742384685057 La persona desaparecida en Lake Puru ha sido identificada como Naya Rivera, de 33 años, de Los Ángeles. La operación SAR continuará con la primera luz. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra - Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) 9 de julio de 2020

El hijo de cuatro años de Rivera nació de su matrimonio con el actor Ryan Dorsey. La pareja finalizó su divorcio en junio de 2018 tras casi cuatro años casados. En su autobiografía Sorry Not Sorry, la actriz describió al nene como su "mayor éxito". "Nunca haré nada mejor que él''.