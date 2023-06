Conmoción en Plottier: murieron dos nenes por monóxido de carbono

"Tenemos dos nenes fallecidos por intoxicación de monóxido de carbono y los papás están internados", confirmó Facci a LMN.

plottier LA vivienda de Plottier donde fallecieron los dos hermanitos. gentileza

Facci comentó que si bien los niños habrían llegado sin signos vitales se los trató de reanimar con todas las maniobras correspondientes, aunque no alcanzó el esfuerzo de los profesionales.

Por su parte, el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla confirmó a LMN que la vivienda donde se produjo el accidente está ubicada en la calle Rafael Obligado 1220, en la primera calle del barrio Parque Industrial. "Nos llamaron por un escape de gas, pero era monóxido de carbono", confirmó Mansilla, que fue uno de los bomberos que actuó en el accidente.

parque industrial plottier gentileza

Mansilla contó que la casa donde se encontraba la familia es de construcción tradicional y que cuando llegaron todos estaban desmayados. "Había un calefactor prendido en el lugar. Lo sucedido podría ser a consecuencia de una falla en el sistema de ventilación de gases, hay que ver qué dicen los análisis, para determinar el tiempo de exposición a los gases que tuvieron las víctimas, hay que ver cuál fue la ultima vez que salieron afuera los integrantes de esta familia", explicó sobre el trabajo de investigación que deberán llevar adelante.

El jefe de Bomberos contó que las 4 víctimas fueron trasladas juntas al Hospital local y que hasta el momento no supo más nada sobre el estado de salud de los sobrevivientes, que consideró seguramente no se enteraron del fallecimiento de sus hijos ya que no estaban conscientes.