Connie Ansaldi: de triunfar en la TV a dirigir una multinacional

Ahora, un nuevo desafío laboral la espera, quizás el más importante de su vida. Para dar a conocer sobre su futuro, Connie utilizó su cuenta de Twitter. “Con mucho orgullo puedo contarles que soy directora para LATAM (Latinoamérica) de una de las agencias más prestigiosas de metodologías ágiles y ways of working de Australia y Europa. La cantidad de prejuicios que derribé en mi país no los tuve que derribar afuera. No se rindan nunca. Neu21.com", escribió en Twitter la flamante directora.