Pepe Cibrián encontró su nuevo amor en Tinder

Siempre es interesante escuchar hablar a un personaje que conoce el mundo del espectáculo desde la cuna, por eso es recurrente su presencia en los programas de espectáculo. En ese sentido, Pepe Cibrián fue invitado a “Los Mammones”, por América, allí el exitoso productor no dudó en responder cuando Jey Mammon le preguntó por su experiencia con Tinder . “Estoy saliendo con un señor grande, con dos hijas divinas. Un gran compañero. Es una persona ideal. Él tiene 53 años y yo tengo 73, siempre me toca ser mayor. Lo conocí por Tinder”, dijo al confirmar su flamante relación.

Embed

El mes pasado, en un mano a mano con José María Muscari en el ciclo “Confesiones” de Infobae, el también actor había contado sobre su anterior relación y, paradójicamente, había dicho que Tinder no le había funcionado como método para encontrar una pareja.

“Era veinticinco años menor que yo, un hombre muy luchador, muy ambicioso, muy cálido, muy compañero. Pero hoy está muy difícil. Y eso que entro en Tinder para ver si puedo encontrar alguien en quien apoyarme y que me apoye, pero es todo como de ácido lisérgico, porque te llaman, hablamos una semana maravilloso, y vos decís: “Mirá qué agradable es esta persona”. Y de pronto no te hablan más. Es horrible lo de las redes. Hay gente que se ha casado por las redes, no ha sido mi caso”, había señalado entonces.

maxresdefault.jpg

En el plano laboral, en 2020 Pepe Cibrián fue jurado del Cantando 2020, pero al poco tiempo tuvo que abandonar el certamen. Un problema de salud que venía arrastrando una de sus tías y que lo tuvo preocupado y con la cabeza puesta ahí, sumado a que hubo diferencias con la producción, hicieron que se llevara adelante la desvinculación de común acuerdo.