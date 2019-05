Duki es el mayor exponente argentino del trap, el género musical que combina rap con reggaetón. A sus 22 años, el intérprete ha lanzado más de veinte singles y sus videos en Youtube superan las doscientas millones de reproducciones. También hizo colaboraciones con artistas internacionales como Bad Bunny, hizo una gira por España y llenó el Luna Park.

Además, el joven nacido en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compartió una sugerente imagen en sus redes sociales en lo que parece ser un calabozo.

Con la incorporación del cantante de trap, El Marginal vuelve a abrirle las puertas a figuras populares que no son actores. Semanas atrás, Underground confirmó que Rolando Schiavi y Rodrigo Mora, ex futbolistas de Boca Juniors y River Plate respectivamente, serán parte de la tercera entrega de la serie. El ex delantero millonario ya había hecho algunos cameos en varias escenas de la segunda temporada.