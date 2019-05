“Cuando se dio la posibilidad de venir a Estudiantes junto a mi hermano Joaquín (16 años), mis padres hicieron una movida grande. Allá tenían su vida acomodada, sus laburos. Tuvieron que arrancar una nueva etapa, casi de cero. Los dos habían estudiado acá en La Plata pero igual fue un cambio grande”, aseguró el Facu, una de las grandes promesas del Pincha.

y agregó: "Siempre les hacemos saber nuestro agradecimiento y está bueno que disfruten los frutos de haber apostado por un proyecto a largo plazo. Los logros nuestros son de ellos". La joyita se dio el gusto de debutar nada menos que en un clásico ante Gimnasia y con triunfo incluido.

Facundo Mura con Verón.jpg

“Sabía que era histórico, los compañeros me dijeron que lo disfrute, que me iba a quedar grabado”, recordó en su charla con LM Neuquén el pibe que el sábado fue muy elogiado por su tarea en el empate 0 a 0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por la Copa de la Superliga.

Ahora cumplirá otro sueño grande con la celeste y blanca. “Me tocó participar del torneo de la Alcudia y del Sudamericano, fuimos alcanzando objetivos. Estar en una lista, en un mundial, es una oportunidad única, soñada”, expresa el pibe que en la vecina ciudad jugó en Argentinos del Norte y en Deportivo Roca, “a los que siempre le deseo lo mejor”.

Facundo Mura anoche vs Racing.jpg

Ya lo dirigió y tiene un gran concepto suyo Lionel Scaloni, entrenador de la selección mayor. Pero él sigue con los pies sobre la tierra. “Fue un poco raro el arranque de ese torneo de la Alcudia, veníamos de quedar afuera del mundial con la mayor, no estaba claro quien iba a dirigir. Fuimos creciendo como grupo y la compañía del cuerpo técnico resultó importante, nos trasladaron experiencia y vivencias aparte de lo táctico. Fernando Batista (DT de la Sub 20) tiene su propia impronta pero los mismos valores", destaca el promisorio lateral derecho.

A la hora de soñar, no se anda con chiquitas. "Me gustaría jugar en la selección mayor, en Europa, si es en el Barcelona mejor pero hay que ir paso a paso”, aclara y explica que su formación en coaching ontológico "me sirve para aplicarlo en la vida cotidiana, me da otras herramientas", valora este pichón de crack bien preparado.

Mura selección.jpg

El presidente de Estudiantes es nada menos que la Bruja Verón, quien está cerca y apoya a quien en el mundo del León consideran un diamante en bruto. “Me aconseja, me habla, si puede ayudarme con algún consejo lo hace más allá de que hoy ocupe otro rol”, revela Mura, que ya cumplió siete partidos en Primera.

Por último, comenta que sigue en contacto con sus afectos de la región y no pierde el vínculo con su tierra. "Me llegan mensajes de apoyo, de acompañamiento. Tantos años de haber vivido allá, no se olvidan. Cuando puedo viajo a ver amigos y familiares, me ayuda, me recarga de energía", culmina el precoz talento regional que jugará el mundial.

