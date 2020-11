Conocé por qué Nathy Peluso es tendencia

Ante el anuncio los comentarios de parte de sus más de un millón de seguidores en la citada red social no tardaron en llegar.

"Se pasaron con este tema. Vaya sorpresa", "Eres mi amor platónico. Te amo", "Por qué será que todo lo que lanza Nathy me gusta tanto", "La rompiste toda. La parte final me encantó", "Sos la mejor, reina", "Me estoy muriendo", "Por Dios. Tremenda canción", "Rompiste todo mi amor", "Una línea mejor que la otra", "Estás completamente ida", son algunos de los mensajes.

Hasta el cierre de esta nota el video cuenta con más de tres millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Sigue siendo fiel a su país natal

Aunque nació en Argentina, Nathy Peluso se mudó a España desde muy niña con sus padres. Allá estudió Publicidad, Artes visuales y Teatro físico.

Sin embargo, la cantante mencionó en entrevista para el diario La Nación que guarda muy gratos recuerdos de su tierra.

"Mis padres decidieron irse de la Argentina en 2004 para buscar un horizonte mejor, estaban cansados de las crisis económicas. Somos una familia humilde, de trabajadores y ellos querían el mejor futuro para mi hermana y para mí. Se embarcaron en una aventura que nos enseñó a saber superarnos. Ser inmigrante te obliga a eso, pero siempre mantuvimos el amor por nuestras raíces", comentó en mayo de 2019.

Seguidamente, la artista agregó: "Seguimos siendo muy argentinos en nuestra vida cotidiana. Cocinamos nuestras tartas y nuestras milanesas y tenemos siempre una gran nostalgia. Yo soy bastante nómada. Me suelo mover por motivos personales, vinculares. El amor siempre me hace moverme de un lado para otro. Ahora estoy sola y muy cómoda en Barcelona".