Contrato hasta los 43 y otros lujos; el plan del City para tentar a Messi

Le dan todo. El Manchester City le ofrecería a Lionel Messi un contrato por diez años y que cuando decida culminar su carrera como jugador profesional sea el embajador mundial de la entidad de Inglaterra. Así lo indicó este martes el diario británico "The Times", que señaló también que Messi primero jugaría bajo las órdenes de Pep Guardiola y después podría escoger entre las ocho franquicias mundiales de City Football Group.

Según el citado medio británico, será el City Football Group, que controla el Manchester City, el que le ofrezca al futbolista rosarino un contrato para los próximos diez años, hasta cuando Leo Messi cumpla los 43.

El secreto de un vínculo tan extenso sería que incluiría varias temporadas como jugador del Manchester City de Pep Guardiola, y a continuación extendería el final de su ciclo deportivo en una de las ocho franquicias que tiene el club en todo el mundo, como el Yokohama Marinos, el Melbourne City australiano o el New York City estadounidense.

https://twitter.com/ESPNDeportes/status/1329575187898044422 ¡¿SE LO IMAGINAN?! Temporada 21/22 llega Messi al City libre, Cristiano regresa al United. Los dos se vuelven a enfrentar en una liga UNA VEZ MÁS.

(Vía ESPNFC/IG)#EPL #United #City pic.twitter.com/j2LOs3KO4a — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 20, 2020

En tanto, cuando decida retirarse de la actividad profesional, Messi se convertiría en embajador mundial del City, ligando de por siempre su marca a la del ahora 10 del Barcelona y la Selección Argentina, que en ese entonces sería con la 10 del City. De todas maneras y aunque la situación actual es delicada por la incertidumbre que domina al Barcelona, no está descartado que Messi siga en el club y, de hecho, algunos de los precandidatos a presidente, como Víctor Font, marcan su renovación como objetivo prioritario.

Por su parte, Pep Guardiola expresó recientemente de nuevo su deseo de que Messi se retire del fútbol en el Camp Nou, pero también admitió que el destino del jugador es incierto.

La ilusión de Zabaleta

El ex futbolista Pablo Zabaleta aseguró que le "haría mucha ilusión" si Messi elige jugar en el Manchester City de Inglaterra a la vez que indicó que era inimaginable que se pudiera "tensar" el vínculo del jugador rosarino con el Barcelona de España.

"Sé que Messi no debe estar disfrutando de esta situación con el Barcelona. Solo debe estar pensando en qué es lo mejor para el futuro y que la institución vuelva a la normalidad para ganar títulos", manifestó Zabaleta. Y añadió: "Desconozco los planes el City y la idea de Messi. Lo mejor para él es centrarse en la situación actual, pero si tiene que cambiar de club, me haría mucha ilusión que el elegido fuera el City".

Al hablar acerca de la relación entre Messi y el Barcelona señaló: "Siempre hubo un vínculo entre el Barça y Leo que nunca imaginábamos que se podía tensar hasta este punto. Todo parece una incertidumbre por su futuro y a nivel institucional el Barcelona está en un momento complicado". "Son varias cosas que hacen que Leo no esté pasando por un momento de felicidad. Donde es feliz es un terreno de juego. Messi es un ganador y un competidor, quiere lo mejor para el Barcelona. Le deseo de todo corazón que encuentre la felicidad, ya veremos si en el Barça", dijo en diálogo con Radio Marca de España.

Por otro lado, Zabaleta dijo acerca de su retiro como jugador profesional: "Va mejor de lo que esperaba. Según pase el tiempo se notará más la falta de rutina, pero fue una decisión que la vine madurando los últimos meses como jugador".

"Físicamente estaba bien, aunque con 35 años puedes perder algo de velocidad o intensidad, pero no tenía ningún problema para seguir jugando y como no llegó nada que me convenciera y quería que los niños volvieran al colegio y decidí quedarme aquí (en España)", expresó.

Además manifestó que extraña "ir a un campo del fútbol y presenciar un partido" y acerca de una posible carrera como entrenador indicó: "Es la idea. Es lo que más me seduce, veré en Barcelona, quiero aprovechar el tiempo para empezar los cursos".