Cooperativa 127 hectáreas reclama al IPVU una deuda de 1200 millones de pesos

Integrantes de la Cooperativa 127 hectáreas reclaman un reembolso de 1.200 millones de pesos al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU-ADUS) . El monto corresponde a unas 79 viviendas que se construyeron en la zona de la meseta y que no se pueden entregar porque no están confeccionados los respectivos expedientes.

Jorge Salas 02 .jpg Jorge Salas habló sobre la deuda del IPVU a la Cooperativa 127 hectáreas.

Al ser consultado sobre el monto a certificar una vez realizados los expedientes, Salas precisó: "Según nuestro contador son 15 millones de pesos por vivienda y en total son casi 80 viviendas; es decir 1200 millones de pesos".

Salas enfatizó que desde la Cooperativa están "muy preocupados" porque no saben cuando se les devolverá el dinero que invirtieron y más en el contexto de recambio de gobierno que se va a dar tanto en la provincia como en Nación en diciembre.

"Nosotros no pedimos que se nos pague toda la deuda, sino que se nos vaya pagando por expediente como para poder seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, que es seguir dando trabajo y seguir construyendo viviendas", subrayó. "Sabemos que hoy la planta en el banco no sirve. Lo que hay que hacer es seguir invirtiendo, por eso seguimos esperando a que se decidan a hacer las cosas. Este atraso es muy grande, estamos hablando de más de tres años", remarcó poniendo la lupa en el gobierno provincial. "Acá hay mucha falta de voluntad para hacer las cosas", lamentó.

"Nosotros no podemos entregar si no hay expedientes con los nombres de las personas que tienen que firmar los convenios a 20 o 25 años para pagar sus viviendas", recalcó para luego destacar que pese a todos los contratiempos que tuvieron, lograron finalizar las edificaciones.

"No venían los fondos de Nación pero se siguió trabajando porque no se podía dejar a más de 80 obreros de la construcción sin trabajo y también por las familias, para que no sigan alquilando y viviendo mal", postuló.

SFP 127 hectareas reclamo por servicios (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Entrega de terrenos en la meseta

En otro tramo de la nota con LU5, Salas se refirió a la entrega de terrenos en la zona de la meseta y a los inconvenientes derivados del encarecimiento del costo de vida y el valor de la tierra.

"Estamos convencidos que los lotes tienen que ser sociales. Hicimos un convenio con la Municipalidad y al día de hoy no sabemos cuánto salen. Aparentemente los valores se triplicaron. Tenemos que tener en cuenta que con la inflación que hay, estamos entregando un problema", planteó.

"La semana que viene vamos a tener una reunión con los socios para preguntarles si no es mejor esperar un tiempo más para ver si ese lote con servicios, se transforma en ese lote con servicios más la vivienda. En Casimiro Gómez, unas 70 o 90 familias llevan todas las noches su carpa para que no les usurpen los terrenos. De manera que lo que hicimos fue entregarle un problema. Esas familias no pagan o pagan el alquiler y la cuota del terreno y no le queda absolutamente nada para poder construir su vivienda", manifestó.

Por último, Salas dijo que se paralizaron algunos proyectos desde el pasado 16 de abril. "Hay 192 viviendas que están licitadas, pero a la empresa no la dejan empezar porque supuestamente no tendría el anticipo de arranque. Hay un montón de cosas que yo creo que se pueden ir solucionando, pero se paralizaron en abril, así que muchos vecinos no pueden solucionar el problema habitacional", concluyó.