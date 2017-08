Copa Argentina: el lío es cada vez más "grande"

El último capítulo bochornoso se vivió con los partidos de este fin de semana, sobre todo con el de River-Instituto. El elenco cordobés hizo lo imposible para suspenderlo, pero su reclamo no tuvo eco y se jugará el domingo en Mar del Plata a las 21:05. En cambio, se suspendió Boca-Brown de Madryn, porque el elenco patagónico hizo una presentación formal y Boca aceptó: se jugará el 13 de septiembre. “El gesto que tuvo Boca no lo tuvo River con nosotros”, disparó el presidente de Instituto Gastón Defagot.

"Mi miedo, antes de la operación, era no volver a jugar. Tuve una lesión poco común en un futbolista. Ahora me muero por entrenar y mi objetivo es estar en la pretemporada de enero".Rodrigo Mora. El atacante del Millo rompió el silencio.

“Que River y Boca jueguen la final y listo...”

Antes, cuando se confirmó que la Gloria cordobesa finalmente deberá enfrentar al Millo por los 16avos., Defagot cargó duro contra la organización del torneo y la AFA: “¿Por qué no juegan River y Boca la final y listo? Si queremos tener una copa federal, hay que escuchar no sólo a los equipos grandes sino también a los chicos”. Es que Instituto, como otros equipos de la B Nacional, está en desigualdad de condiciones, ya que se encuentra en plena pretemporada y todavía no pudo habilitar a sus refuerzos. Cipolletti lo sufrió en carne propia hace poco.

“También tengo otro problema en AFA, que no me da los contratos para habilitarlos, ya que estamos en convocatoria de acreedores. No llegamos a juntar 11 ni 18. De los que trajimos no puede jugar ninguno. No es que Instituto no quiera jugar, sino que queríamos hacerlo de igual a igual. Si River ya es superior, mucho más presentando la cuarta o la quinta división”, aseguró Defagot.

“Batalla tuvo errores decisivos”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, explicó las razones por las que le quitó el respaldo a Augusto Batalla. “Ha cometido errores como cualquiera, lo que pasa es que ha cometido errores en partidos decisivos”, tiró quien apostó por Lux.