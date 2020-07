Corea del Sur: apareció muerto el alcalde de Seúl

El alcalde de Seúl murió este jueves en circunstancias que la Policía aún trata de determinar en la capital de Corea del Sur . Su hija había denunciado su desaparición y alertó que su padre dejó un mensaje "como un testamento" antes de salir de la casa unas cuatro o cinco horas antes. Ella no reveló su contenido, dijo una oficial de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. Hay fuertes indicios de que se trataría de un sucidio.

El miércoles, horas antes de su desaparición, una ex empleada municipal presentó una denuncia policial, supuestamente por agresión sexual, contra Park Won-soon, de 64 años. Medios locales dijeron que un canal de televisión tenía planeado emitir un programa sobre el caso. Se trataría de una ex secretaria del alcalde, que trabajó con él en 2017, según The Korea Herald.