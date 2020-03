Coronavirus: alertan sobre nuevas estafas telefónicas

En tanto, el comisario brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar ser estafados en épocas de paranoia y aseguró que no hay que confiar en ninguna comunicación “oficial” al teléfono móvil. Recordó estar atentos a las comunicaciones formales sobre los cajeros automáticos y resaltó que de ninguna forma hay que realizar operaciones por teléfono: "No corresponde hacer grandes transacciones si no es físicamente. Ni compras, ni ventas, ni solicitud de créditos”.

Cabe destacar, que las medidas tomadas por el gobierno serán transmitidas de forma oficial por comunicados y no de forma individual al teléfono personal.

BPN limitará las operaciones en sucursales

En tanto, el Banco Provincia de Neuquén, se suma a las medidas preventivas por el coronavirus a fin de evitar la concurrencia a las sucursales y colaborar con la campaña nacional de salud pública.

Por eso, a partir de este viernes, se limitarán las operaciones que habitualmente se desarrollan en las inmediaciones bancarias para evitar la conglomeración de personas en espacios públicos.

Es por ello, que las únicas operaciones bancarias que se podrán realizar físicamente, en el horario habitual del banco, son:

Jubilados: Pagos y certificados de supervivencia.

Cuentas Corrientes: Depósitos y operaciones de créditos.

Tarjetas de Débito: Reposiciones y blanqueos de PIN.

Tarjetas de Crédito: Entrega y reposición.

Préstamos Personales: Sólo para aquellos clientes que no se encuentren pre-calificados. Los clientes precalificados, podrán solicitarlo por canales electrónicos.

En relación a esta temática, el comisario Pamich avisó que, es de suma importancia respetar los horarios establecidos por los bancos para operar.

