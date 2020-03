Le apuntaron con un arma para robarle el celular

Ante el agresivo pedido del delincuente, la mujer le hizo entrega de su celular, marca Samsung modelo J4, tras lo que los ladrones emprendieron la huida rapidamente sin dar indicios de su rostro. “Una vez con el objeto, se dan a la fuga, hacia el norte del barrio”.

El comisario aseguró también, que la mujer no fue lastimada ni necesitó intervención médica y que solo quedó en un “estado de shock emocional muy fuerte”.

En tanto a los delincuentes, no tienen mayores certezas, ya que la víctima no pudo dar más precisiones por el estado de sorpresa que tuvo al momento de ser interceptada. “Solo se conoce que era una moto de 110 cc, no se conoce ni marca, ni modelo, ni color”, aseguró el comisario Dante Catalán.

No obstante, personal policial realizó el posterior relevamiento de la zona, en el que verificaron que la misma no consta con domos policiales ni cámaras particulares o de negocios aledaños. “Ahora está trabajando personal de la Comisaría 16, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos para dar con los sospechosos” aseguró el oficial con respecto a la situación.

LEÉ MÁS

Provincia: decretan feria judicial extraordinaria en Neuquén

Recuperaron un auto robado hace tres años en Neuquén

Dos ladrones detenidos gracias a un grupo de WhatsApp