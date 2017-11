Cortaron el paso por los puentes para pedir comida

La concentración arrancó cerca de las 9:30 en el cruce de Pacheco y Mengelle. Desde allí marcharon casi 200 personas hasta las inmediaciones del Fortín Primera División, donde realizaron bloqueos de forma total, que se extendieron hasta las 15:30. Según expresaron los manifestantes, la protesta fue para visibilizar la grave situación que están atravesando los comedores comunitarios y merenderos en los barrios de la ciudad.

“Los alimentos frescos que manda el Municipio no alcanzan, y cada vez son más las personas que vienen a comer. Actualmente somos 10 comedores en Cipolletti que alimentan a más de mil vecinos, y colaboran cocinando casi 500 personas. En muchas oportunidades es la propia gente del barrio laque colabora con los alimentos porque la ayuda del Gobierno no llega a tiempo, y el hambre no puede esperar”, relató Natalí Quinteros. Agregó que los comedores de La Unión, Martín Fierro y Puente 83 no están siendo reconocidos por el municipio de Cipolletti ni por el de Fernández Oro porque están en el límite de las jurisdicciones.

Luego de una asamblea durante la jornada de protesta se coordinó que mañana se movilizarán a diferentes supermercados.