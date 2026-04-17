Crimen de Fernando Báez Sosa: rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi

La Justicia desestimó el pedido presentado por la defensa del joven condenado, que buscaba recuperar la libertad tras más de seis años detenido.

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi , uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, y resolvió que continúe detenido mientras se aguarda una definición final de la causa . La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que desestimó los argumentos presentados por la defensa.

El planteo había sido presentado en las últimas horas por los abogados del joven, quienes solicitaron su liberación o, en su defecto, el otorgamiento de prisión domiciliaria . Sin embargo, los jueces consideraron que no estaban dadas las condiciones para conceder el beneficio y resolvieron mantener la detención.

La resolución judicial se apoyó en la persistencia de riesgos procesales , especialmente el peligro de fuga , en un contexto en el que la condena aún no se encuentra firme y resta la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, se tuvo en cuenta la gravedad del hecho y la pena impuesta —15 años de prisión como partícipe necesario—, factores que, según sostuvieron los querellantes, refuerzan la necesidad de que el acusado permanezca detenido.

Desde la querella, que representa a la familia de la víctima, se había rechazado de plano el pedido y se argumentó que la eventual cercanía de una resolución definitiva incrementa el riesgo de que los condenados intenten evadir a la Justicia.

El pedido de la defensa

El planteo de la defensa se basó principalmente en que Pertossi lleva más de seis años detenido desde enero de 2020, lo que —según sostuvieron— excede el “plazo razonable” de una prisión preventiva.

En esa línea, los abogados argumentaron que la medida cautelar “no puede transformarse en una pena anticipada” y remarcaron que el proceso judicial ya avanzó significativamente: el juicio oral se realizó, la prueba fue producida y solo resta la revisión de los recursos ante el máximo tribunal.

También señalaron que no existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y destacaron la conducta del joven durante su detención, así como su participación en actividades dentro del penal.

El contexto del caso

El pedido de excarcelación se produjo en un momento clave del expediente, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre las condenas dictadas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario del ataque, en el marco de un caso que tuvo amplio impacto social y mediático en todo el país.

Con esta resolución, la Justicia ratificó que el joven continuará detenido hasta que exista una definición firme sobre su situación judicial.