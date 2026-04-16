Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió la excarcelación

Uno de los rugbiers condenado por el crimen del joven Fernando Báez Sosa solicitó la excarcelación tras permanecer seis años privado de la libertad tras el sonado asesinato.

El abogado defensor de Lucas Pertossi, Ignacio Nolfi, solicitó la excarcelación del imputado en el marco de la prisión preventiva, al argumentar como “excesiva” la duración de la medida". También solicitó la “disminución sustancial de los peligros procesales” , dado que cuenta con una sentencia de 15 años de prisión como partícipe necesario en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El representante legal solicitó que se disponga una medida alternativa "menos gravosa", como arresto domiciliario, monitoreo electrónico o presentaciones periódicas ante la Justicia.

Según NA, el planteo del letrado fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores y se da luego de que, en instancias previas, el letrado también reclamó la nulidad de la condena contra el rugbier.

En el escrito de la defensa se hizo hincapié en que la prisión preventiva “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como una medida excepcional. Se insistió en que Pertossi está detenido desde hace poco más de de seis años. Es decir, ese encuentra detenido desde enero de 2020, por lo que -entienden- excede el “plazo razonable” que establecen normas constitucionales y tratados internacionales.

Otro de los argumentos de la defensa es que ya no existen riesgos procesales que justifiquen su permanencia en prisión. Señalaron que la investigación “se encuentra completamente concluida”, el juicio oral ya fue realizado y actualmente solo resta la resolución de recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

Pertossi estudia abogacía

Además, se remarcó que la prisión preventiva es una medida “de carácter excepcional”, cuya única finalidad es asegurar los fines del proceso penal. Por lo que “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena”, sino como un recurso “provisional” para evitar riesgos como la fuga o el entorpecimiento de la investigación.

“La continuidad de la prisión preventiva tiende a equiparar en los hechos los efectos de la medida cautelar con los de la ejecución de una pena”, indicaron, al advertir sobre una posible vulneración del principio de inocencia.

En línea, consideraron que “los peligros procesales que pudieron haber justificado la medida, en las etapas iniciales del proceso, estarían “debilitados con el transcurso del tiempo y con el propio desarrollo del proceso penal”.

lucas pertossi (1)

Respecto al peligro de fuga, la defensa destacó la conducta del imputado durante su detención, sin sanciones disciplinarias, y su participación en actividades educativas dentro del penal, así como el inicio de estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Pertossi se encuentra detenido desde el 18 de enero de 2020 y transitó por diversas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, hasta su actual destino, que es el Penal N°61 de Melchor Romero, tras el asesinato de Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

La familia de Báez Sosa rechazó el pedido

Los padres de Fernando Báez Sosa rechazaron del pedido de la defensa y solicitaron la Justicia no le conceda la libertad. Lo hicieron a través de su abogado Fernando Burlando.

Graciela Sosa y Silvino Báez fueron apoyados por Fernando Burlando. Graciela Sosa y Silvino Báez fueron apoyados por Fernando Burlando.

De acuerdo a TN, se hizo una presentación en la que se destacó que no hubo ninguna violación al plazo razonable y que la duración del proceso se explica por la complejidad del caso y la cantidad de imputados.

Remarcaron que Pertossi ya fue condenado a 15 años de prisión, una pena confirmada en instancias superiores, y que esa situación incrementa el riesgo de fuga, en lugar de reducirlo.