Thiago tiene 15 años y el momento de su adopción hizo llorar a una jueza: el emotivo video

Luego de muchas espera, el adolescente finalmente tiene su familia y el momento de aceptar a sus padres conmovió a todos. Su reacción se hizo viral.

Un emotivo momento se vivió cuando un adolescente concretó su adopción y protagonizó una audiencia judicial que hizo romper en llanto a todos los presentes. Thiago, de 15 años, marcó el cierre de un complejo proceso con una simple y contundente frase: "obvio que sí".

La audiencia quedó registrada en un video y se volvió viral en redes sociales. La emoción no solo invadió al joven y su nueva familia, sino también a la jueza de Familia N°1 de San Luis, Natalia Giunta, quien tuvo que pedir ayuda porque su voz se quebraba y los ojos se llenaron de lágrimas al formular la pregunta que iba a definir la adopción.

Luego de unos segundos, Giunta se tomó una pausa y le preguntó al adolescente: "¿Thiago, aceptás a Gabriela y a José como papás?". Sin dudar y con una sonrisa en el rostro, él respondió: " Obvio que sí" .

Su reacción espontánea reflejó la convicción y el vínculo ya construido con quienes lo eligieron como hijo. "Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos. Un deseo del corazón desde que éramos muy jóvenes, hoy se hace realidad", dijo la mamá en un posteo en Instagram donde volvió a compartir este emotivo momento.

La emoción de una jueza en San Luis por la adopción de Thiago

La emoción fue compartida por todos los presentes, incluida la magistrada. "Lloré, lloraron y también la jueza lloró, porque todos los niños y adolescentes merecen ser amados, cuidados y valorados", relató la mujer.

"Sé que no podremos borrar tu pasado, pero si estoy segura que el presente está trayendo lindos recuerdos y que lo que viene serán muchísimas cosas hermosas. Para siempre juntos. Te amo", concluyó su posteo.

Cómo fue el proceso de adopción de Thiago

El pasado viernes, José relató en diálogo con un medio local, cómo fue el proceso de adopción de Thiago. "Estamos felices después de un proceso de esperar, de conocernos, llegar a ese día es una alegría muy grande", contó.

Este fue un proceso que durante meses los llevó a ir conociéndose mutuamente: "La instancia de que él pase tiempo con nosotros, con la familia, ha sido maravilloso".

"Algunos nos preguntan, ¿tan lindo ha sido? y claro que si", aseveró. "Nosotros somos papás con Gabriela, mi esposa, de tres hijos mayores que Thiago y la verdad que ver cómo nuestros hijos también abrazaron este proyecto de vida, como lo recibieron ha sido para nosotros un orgullo", manifestó. Y sumó: "Ver que el corazón que hay en nosotros también se pudo ver reflejado en ellos".

"Para todos parecía casi imposible y esta instancia fue muy emocionante, nadie podía hablar. Era un momento donde solamente Thiago esperaba firmar, nada más", contó Gabriela.

nene adoptado san luis (1)

Al finalizar, José invitó a "considerar esta posibilidad y de cubrir esa necesidad de ser familia que tantos niños y adolescentes tienen". "No olvidar que Dios nos creó con esta capacidad, que él es padre de huérfanos y que Dios a todos nosotros nos ha cobijado con amor, y que ha puesto en nosotros esa capacidad", argumentó el padre, quien también es pastor junto a Gabriela en "Cristo Manantial de Vida" en la provincia de San Luis.

El caso pone en evidencia la relevancia del acompañamiento institucional y social en los procesos de adopción, así como el impacto que tiene garantizar el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar que les brinde contención, afecto y oportunidades.