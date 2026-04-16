Una vive en Miami y otra en el conurbano: una duda a los 40 años reveló que fueron cambiadas al nacer

El increíble caso de dos mujeres derivó en una grave denuncia. Fueron criadas por familias que desconocían la verdad sobre su origen. ¿Cómo salió todo a la luz?

Durante cuatro décadas, el escenario permaneció oculto y fueron criadas por familias que desconocían la verdad sobre su origen.

Un insólito caso se conoció en los últimos días y se remonta al año 1986. Dos bebas recién nacidas fueron intercambiadas por error en el Hospital Italiano de Buenos Aires y desconocían la verdad de su origen, hasta que se hicieron un test de ADN. La increíble historia que conocieron casi 40 años después.

Durante cuatro décadas, el escenario permaneció oculto y fueron criadas por familias que desconocían la verdad sobre su origen. El episodio salió a la luz tras un test de ancestralidad realizado en Miami por una de las mujeres involucradas, quien al advertir que los resultados genético s no coincidían con los de sus padres, inició una investigación para descubrir su verdadera identidad.

El caso actualmente está judicializado. Al explorar los documentos oficiales, se detectó una irregularidad en los registros del Hospital Italiano el día del nacimiento. El abogado Ignacio Leguizamón Peña quedó a cargo del caso a pedido de la familia.

Tras una ardua investigación por parte del letrado, se logró identificar a la segunda mujer involucrada, cuya familia residía en el conurbano bonaerense, precisamente en el partido de Morón.

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Cómo se dieron cuenta que habían sido intercambiadas al nacer

El letrado Leguizamón Peña relató cómo ocurrió el avance de la investigación en la Justicia Civil. En primer lugar, solicitó al hospital la documentación de los nacimientos ocurridos entre el 21 y el 23 de marzo de 1986.

El expediente indica que el hospital sólo conservaba planillas de parto. En esos registros no figuraban nacimientos el día 22, aunque si fueron registrados ocho partos el 21 y dos el 23. El hospital explicó que los partos ocurridos antes de las 8 de la mañana se asentaban como del día anterior.

Fue así que encontró en la planilla del 21 de marzo la existencia de ocho nacidos femeninos, entre ellos, los datos relevantes para el caso en cuestión: la investigación se centró en dos nacimientos consecutivos registrados el 21 de marzo con apenas 13 minutos de diferencia y características similares. Una de esas bebés correspondía a Paula; la otra fue identificada como Gabriela.

Bebé La sospecha de una de las mujeres involucradas abrió la investigación que reveló la verdad.

Con esta información, el abogado logró constatar los domicilios consignados en las partidas para avanzar con la localización de familias involucradas. "En la partida de nacimiento decía como domicilio de la nacida Gascón 450, que es el Hospital Italiano. Verifiqué otros casos y encontré el mismo patrón en diferentes clínicas", contó.

El reencuentro con los padres biológicos

El abogado fue intermediario de las dos familias para que puedan hablar de un reencuentro. "Les planteé a las dos mamás que debían conversar cuando estuvieran preparadas". Esa llamada telefónica duró más de dos horas y permitió sentar las bases del futuro reencuentro.

"Se encontraron en un shopping en Buenos Aires. Estuvieron seis horas todos juntos, todos los familiares; los chicos terminaron jugando. Realmente el encuentro fue muy bueno", relató Leguizamón Peña.

Analizan la responsabilidad del Hospital Italiano

La causa sumó recientemente al abogado Fernando Burlando como querellante. En ese marco, en las últimas horas se realizó un allanamiento en el Hospital Italiano, donde se secuestró documentación, entre ella registros de personal que trabajaba en áreas como neonatología en la época del hecho.

La investigación busca determinar qué ocurrió en la clínica aquel 22 de marzo de 1986 y si el intercambio fue producto de un error o de una acción intencional. Mientras tanto, el caso expone las consecuencias de una posible falla grave en el sistema de salud y reabre el debate sobre los mecanismos de control en los nacimientos.