Procesaron otra vez a Ricardo Nissen por abuso de autoridad en la causa vinculada a Hidden Lake

La Cámara Federal revocó su sobreseimiento y lo imputó por haber impulsado acciones contra la empresa de Joe Lewis con argumentos considerados falsos.

Ricardo Nissen fue procesado por abuso de autoridad en la causa vinculada a Hidden Lake.

La Cámara Federal porteña resolvió procesar nuevamente al extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen , en el marco de la causa que investiga su accionar contra la empresa Hidden Lake S.A. , vinculada al empresario Joe Lewis , dueño de la estancia Lago Escondido en Río Negro . El tribunal revocó el sobreseimiento que había sido dictado en instancias anteriores y lo imputó por el delito de abuso de autoridad.

La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, con los votos mayoritarios de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia parcial de Roberto Boico. En paralelo, los camaristas confirmaron el sobreseimiento del exsubinspector del organismo, Manuel Cuiñas Rodríguez.

Según surge de la resolución judicial, el caso se centra en el accionar de Nissen entre 2022 y 2023, cuando desde la IGJ impulsó medidas para declarar la nulidad de Hidden Lake S.A. y solicitar su intervención judicial.

De acuerdo al expediente, el entonces funcionario dictó resoluciones administrativas —entre ellas la N° 393/2022 y la N° 112/2023— con el objetivo de avanzar contra la sociedad, bajo el argumento de que incumplía sentencias judiciales firmes relacionadas con el acceso público al Lago Escondido.

Los camaristas Farah, Boico e Irurzun. Los camaristas Farah, Boico e Irurzun.

Sin embargo, la Cámara consideró que ese fundamento era incorrecto. En el fallo se señala que las actuaciones “partieron de premisas que se estimaron falsas” y que el caso representó “un caso único en el campo de actuación del organismo” .

El juez Eduardo Farah sostuvo que existen elementos suficientes para sospechar que Nissen abusó de sus facultades. “Hay elementos que avalan la sospecha de que el imputado Nissen abusó de las facultades que le confería su puesto (…) para lo cual se enarboló el falso argumento de que la sociedad venía incumpliendo sentencias judiciales firmes”, afirmó en su voto .

En esa línea, el magistrado remarcó que ese supuesto incumplimiento “era falso”, ya que los tribunales de Río Negro no habían impuesto a la empresa una obligación concreta que estuviera desobedeciendo.

Un accionar considerado irregular

El fallo también destaca que la IGJ utilizó herramientas legales disponibles, pero de manera improcedente. La Cámara recordó que el delito de abuso de autoridad puede configurarse incluso cuando un funcionario actúa dentro de sus facultades formales, pero lo hace simulando condiciones que no existen.

En ese sentido, Irurzun subrayó que el expediente administrativo se inició con fundamentos erróneos y que, pese a que la empresa brindó explicaciones para refutarlos, estas fueron desestimadas sin análisis suficiente.

NOTIFICACION NISSEN 16.4

Además, los jueces remarcaron que no se encontraron antecedentes similares dentro de la actuación del organismo. Es decir, nunca antes la IGJ había promovido la nulidad e intervención de una sociedad basándose en argumentos como los utilizados en este caso.

“La irregularidad (…) reside en la falsedad del argumento principal”, indica la resolución, en referencia al supuesto incumplimiento de sentencias firmes.

Qué resolvió la Cámara

En la parte resolutiva, el tribunal dispuso “revocar el sobreseimiento de Ricardo Augusto Nissen y decretar su procesamiento como autor del delito de abuso de autoridad” . Asimismo, encomendó al juzgado de primera instancia que avance con las medidas cautelares correspondientes.

Al mismo tiempo, la Cámara confirmó el sobreseimiento de Manuel Cuiñas Rodríguez al considerar que no tuvo un rol determinante en los hechos investigados y que persisten “dudas insalvables” sobre su eventual responsabilidad penal.

joe lewis La mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.

El juez Roberto Boico votó en minoría y se pronunció a favor de mantener el sobreseimiento de ambos imputados. Argumentó que una posible interpretación errónea de los hechos o de las decisiones judiciales no alcanza para configurar el delito de abuso de autoridad, al no implicar necesariamente dolo o intención maliciosa.

Cómo sigue la causa

Tras esta resolución, el expediente continuará en el juzgado federal de primera instancia, actualmente a cargo de Ariel Lijo, quien deberá avanzar con el proceso, definir eventuales embargos y continuar la investigación en base al procesamiento dictado.

La causa ya había tenido múltiples idas y vueltas judiciales, con sobreseimientos previos dictados en distintas instancias que ahora fueron revertidos por la Cámara Federal.