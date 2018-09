Crisis y solidaridad

“Dada la difícil situación que vive el país, el Chacarerean Teatre (@chacarerean) destinará hoy, viernes 31/08, 20 entradas gratuitas para aquellos espectadores que, queriendo ir al teatro, no pueden hacerlo por cuestiones económicas. Manda un mail a info@chacarereanteatre.com.ar”, escribió el actor Mauricio Dayub.

Consultado por Clarín, el intérprete agregó sobre su iniciativa: “Sólo fue un impulso, propio de la desazón general que estamos viviendo. No soy un actor identificado con un partido político en particular, por eso pude hacerlo y la gente lo entiende así, natural, como es, sin politizarlo”, contó y continuó diciendo: “Me dicen en el Chacarerean que lo han tomado cien por ciento positivamente. Me alegra que se entienda como lo que es, y poder brindarle la posibilidad de pasar un buen momento al espectador que quiera y no pueda hacerlo en estos días”.

Ante tal propuesta, muchos no la dejaron pasar y rápidamente las 20 entradas se agotaron. Si bien muchos manifestaron su malestar por la poca cantidad de entradas, para una sala de espectáculos en la que entran poco menos de 200 personas, el número fue más que significativo.

“Gracias. Esta solidaridad me arrancó una sonrisa!”; “Linda idea. Gracias. El arte sinónimo de resistencia”; “En tiempos como estos, actitudes así alegran el corazón!! Bravo chic@s!” y “Conmovedor! Aportando de la forma en cada uno puede. Y con cultura, alimento para el cerebro!”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron a través de la red social.