“Estoy consternado. No es un chiste. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio y por el amor, y de pronto no sale”, dijo el cantante.

“No nos conocemos bien. No nos dimos tiempo. Me avergüenza”, agregó la estrella pop que se encuentra en el país para grabar unos discos y hacer presentaciones en homenaje a Sandro.

Este es el tercer matrimonio frustrado de Cristian Castro, quien estuvo casado con la paraguaya Gabriela Bo entre 2003 y 2004, y con la argentina Valeria Liberman entre 2004 y 2009.