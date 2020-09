Cristina le pegó a Larreta: "Dice una cosa pero hace otra"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo este miércoles a través de Twitter que "no solamente" el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "dice una cosa pero hace otra", sino también titular de la UCR, Alfredo Cornejo, a quien calificó como "otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'" porque, en su provincia, "el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota".

"Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago': Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…", escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter. En ese sentido, advirtió que "¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!".