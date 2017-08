Cristina: "Perdieron y pretenden manipular el resultado electoral"

"El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos les han dicho que no. Que así no se puede seguir. Y ayer por la noche vivimos un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política: intentaron ocultar la verdad, pero no van a poder", señaló.

En una carta abierta a la ciudadanía tras las PASO, la ex mandataria insistió en que "Unidad Ciudadana va a defender los derechos de la mayoría, y el primer derecho es el del voto", por lo que remarcó: "No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado".

Embed Mensaje a la ciudadanía después del acto electoral https://t.co/WjUfOCTp8A — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de agosto de 2017

Embed El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos han dicho que no. https://t.co/WjUfOCTp8A pic.twitter.com/Zw2bnFgPeV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de agosto de 2017

