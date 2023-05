Cristina, su rol en el año electoral y el futuro del Frente de Todos

“Al ser tercios lo importante es entrar al balotaje. Es una elección diferentes. Hay que entender porque hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios", resaltó la titular del Senado.

"En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El FDT obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos”, sostuvo Cristina Kirchner.

Afirmó que ganar las próximas elecciones presidenciales "depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un salario que alcanzaba para ahorrar".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no será candidata en las próximas elecciones y afirmó que usa sus palabras "con responsabilidad"

Sobre su papel en el año electoral, se definió como una "militante de toda la vida" y agregó que "este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política para que lo que considero es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase".

Críticas al albertismo

Por otra parte, la ex presidenta también deslizó críticas al albertismo: “En nuestra campaña del Frente de todos: hasta las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos en el instituto Patria. Después empezaron a estallar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, se lo dije en ese momento a Alberto. Fui 8 años presidenta y te invito que busques algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar”.

“No se trata de si ayudaba o no ayudaba. No vamos a ahondar sobre el pasado que no vale la pena. Lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad. Si Macri lograba la reelección después de lo que había pasado en el país con el retorno del FMI hubiera sido...imaginemos haber atravesado la pandemia. Mira lo que pasó en Brasil por ejemplo. Es una cosa que debe ser contemplada”, agregó la vicepresidenta.