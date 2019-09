¿Cristina y Alberto van a ser invitados a la mesaza de Mirtha?

El letrado fundamentó que la ex presidenta podría asistir a La noche de Mirtha o bien a Almorzando con Mirtha Legrand a raíz de un enojo con Jaime Duran Barba, asesor político de Macri y de Juntos por el Cambio. “Hay algo que le duele mucho. El hijo de su madre de Duran Barba le hizo creer que ella no ganaba si no ponía a Fernández, por lo cual no le gusta mucho la idea de que se siente solo él en la mesa. Mirtha, conocedora de las grietas del poder, dice ‘que vengan los dos’”, sostuvo D’Alessandro.

En su cena del pasado sábado, La Chiqui se autodefinió como una “panqueque” al decir que ahora sí invitaría al candidato a presidente del Frente de Todos, cuando meses atrás aseguró que no lo iba a hacer por sus declaraciones en contra del macrismo.

El regreso de Cristina al ciclo marcaría un importante hito televisivo, ya que la ex mandataria no asiste a los almuerzos desde el 2003, cuando se sentó a la mesa más famosa junto a Néstor Kirchner antes de los comicios presidenciales de ese año.

